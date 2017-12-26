Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за циклона

26.12.17 06:34

© РИА Новости. Илья Питалев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежных переметов на взлетной полосе закрыт до 12:00 вторника по местному времени (03:00 мск), сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" диспетчер аэропорта.

"Самолет из московского Шереметьево, летевший на Камчатку, ушел на запасной аэродром в Хабаровск, рейс из Новосибирска также ушел на запасной аэродром - в Магадан. Самолет, который должен был прилететь на Камчатку из Владивостока, пока остается в аэропорту своего города", - сказал диспетчер, отметив, что сейчас идет расчистка аэродрома.

Он добавил, что до улучшения погодных условий отложены все рейсы по маршрутам внутри региона.

Циклон ударил по Камчатке мокрым снегом и ураганным ветром в ночь на вторник. По данным метеорологов, погода на юге полуострова в течение дня еще будет ухудшиться.

"В Петропавловске-Камчатском максимальные порывы ветра пока составили 22 м/с, на крайнем юге полуострова - в поселке Озерновский - скорость ветра уже достигала ураганных значений - 46 м/с", - сообщила "Интерфаксу" начальник отдела метеопрогнозов камчатского Гидрометеоцентра Анна Приходько.

А.Приходько добавила, что местами идут сильные снегопады.

Атмосферный вихрь портит погоду в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Алеутском, Соболевском районах.