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26.12.17 06:38

Более 20 сел на Сахалине остались без света из-за циклона

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
26 декабря. Interfax-Russia.ru - При прохождении циклона на утро вторника полностью обесточен 21 населенный пункт в шести районах Сахалина, частично нарушено энергоснабжение в 13 населенных пунктах четырех районов и в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

По состоянию на утро вторника обесточены четыре села Тымовского района, три села Холмского района, семь сел Углегорского района, три села Томаринского района, три села Макаровского района, одно село Смирныховского района, говорится в сообщении.

Частично нарушено энергоснабжение в городах Холмск, Углегорск, Томари, Шахтерск, в трех селах Холмского района, в одном селе Макаровского района, в одном селе Невельского района, в одном селе Томаринского района, в двух селах Углегорского района и в селе Санаторное (пригород Южно-Сахалинска).

В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение в 5 селах двух районов юга Сахалина, а также в пригороде и в нескольких планировочных районах Южно-Сахалинска.

По данным пресс-службы, в целом при прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП - 110 кВ, пять ЛЭП - 35 кВ, 85 ЛЭП - 6-10 кВ. Отключено 405 трансформаторных подстанций.

"Наибольший удар стихия нанесла населенным пунктам на западном побережье Сахалина", - отмечает пресс-служба.



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