Циклон на Сахалине задержал на несколько часов поезда

26.12.17 06:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на острове Сахалин, прерванное снежным циклоном, частично восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба ДВЖД

По ее данным, поезда, следовавшие минувшей ночью в условиях метели, из-за снежных переметов простаивали на станциях по несколько часов, ожидая расчистки участков железной дороги.

"В ночь на вторник в очистке путей от снега приняли участие около 200 человек, было задействовано 6 единиц снегоуборочной техники и 8 единиц снегоочистительной техники. Предпринимаемые меры позволили возобновить движение скорых пассажирских поездов №1, №2 и пассажирских поездов №603, №604 на маршруте Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, накануне остановленных в пути следования из-за снегопада", - говорится в сообщении.

Сейчас эти поезда находятся в пути.

Во вторник отменено движение пригородных поездов между Южно-Сахалинском и станцией Тихая (Макаровский район), а также сообщением Тихая - Поронайск. На перегонах будет работать снегоочистительная и снегоуборочная техника.