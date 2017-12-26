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26.12.17 06:42
Циклон на Сахалине задержал на несколько часов поезда
По ее данным, поезда, следовавшие минувшей ночью в условиях метели, из-за снежных переметов простаивали на станциях по несколько часов, ожидая расчистки участков железной дороги.
"В ночь на вторник в очистке путей от снега приняли участие около 200 человек, было задействовано 6 единиц снегоуборочной техники и 8 единиц снегоочистительной техники. Предпринимаемые меры позволили возобновить движение скорых пассажирских поездов №1, №2 и пассажирских поездов №603, №604 на маршруте Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, накануне остановленных в пути следования из-за снегопада", - говорится в сообщении.
Сейчас эти поезда находятся в пути.
Во вторник отменено движение пригородных поездов между Южно-Сахалинском и станцией Тихая (Макаровский район), а также сообщением Тихая - Поронайск. На перегонах будет работать снегоочистительная и снегоуборочная техника.
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