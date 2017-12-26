Аэропорт Петропавловска-Камчатского вновь открыт и готов принимать самолеты

26.12.17 06:52

© РИА Новости. Максим Блинов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Петропавловска-Камчатского, который с утра вторника был закрыт из-за снежных переметов на взлетной полосе, возобновил работу.

"В 12:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт открылся и готов принимать самолеты", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель камчатского главка МЧС.

Он отметил, что рейс из Новосибирска из-за камчатской непогоды ушел в аэропорт Магадана. Самолет из московского Шереметьево, летевший на Камчатку, находится на запасном аэродроме в Хабаровске. Рейс из столичного Внуково сел в Магадане. Самолет, который должен был прилететь на Камчатку из Владивостока, пока остается в аэропорту своего города.

"Вылеты всех этих самолетов на Камчатку планируются в течение вторника", - сказал представитель МЧС.