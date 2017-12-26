Режим ЧС введен в одном из районов Сахалина, где с ночи бушует ураганный ветер

26.12.17 07:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС объявлен в Углегорском районе в связи с разрушительными последствиями мощного циклона, под влиянием которого сейчас находится Сахалин, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации района.

"У нас серьезные последствия после урагана минувшей ночью. В настоящее время ураганный ветер продолжается, на улице нулевая видимость. Введен режим ЧС", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что итоги последствий стихии пока подводятся, ущерб подсчитывается. Повреждены и сорваны кровли на ряде многоэтажных домов в Углегорске и Шахтерске, на поликлиниках этих городов, повалены столбы ЛЭП. Стройматериалы с сорванных крыш домов упали и повредили автомобили. Информация о повреждениях продолжает поступать в администрацию района до сих пор.

Шесть сел района обесточены, нарушено энергоснабжение в некоторых домах районного центра - в Углегорске. В районе закрыты все автодороги. Отменены занятия в школах. На площади в Углегорске повалена главная районная елка. "Скорая помощь" доставляла больных минувшей ночью на КамАЗах. Сейчас ведется расчистка дорог, техника с трудом пробивается через сугробы. Метель продолжается. Местные власти просят население не выходить на улицу без необходимости.

В областном министерстве образования региона агентству сообщили, что из-за непогоды занятия отменены сегодня во всех школах Сахалина.