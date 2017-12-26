Камчатский вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла

26.12.17 07:05

© РИА Новости. Евгений Нескромный

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 7 тыс. м над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник днем по местному времени. Сейчас Шивелуч закрыт облачностью, но о высоте выброса можно достоверно судить по сейсмическим данным ", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.