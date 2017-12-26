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26.12.17 07:15
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Забайкалье, задержан поезд Пекин - Москва
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада - Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги задержан пассажирский поезд дальнего следования № 19 Пекин - Москва, а также отменены два пригородных пассажирских поезда №6106 Петровский Завод - Хилок, №6107 Хилок - Петровский Завод", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 4:47 вторника (22:47 мск среды) на перегоне Бада - Жипхеген произошел сход 16 вагонов грузового поезда.
"Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по перегону временно приостановлено.
"К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Хилок, Чита, Улан-Удэ. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются", - сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
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