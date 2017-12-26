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26.12.17 07:24
СКР проводит проверку по факту схода вагонов в Забайкалье
"В 4:50 по местному времени в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада - Жипхеген ЗабЖД произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034.По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате схода никто не пострадал, нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м четного и 100 м нечетного железнодорожного полотна, три опоры контактной сети. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.
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Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
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