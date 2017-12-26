СКР проводит проверку по факту схода вагонов в Забайкалье

26.12.17 07:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР проводят доследственную проверку по факту схода 12 вагонов на перегоне Бада - Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР во вторник.

"В 4:50 по местному времени в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада - Жипхеген ЗабЖД произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034.По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате схода никто не пострадал, нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м четного и 100 м нечетного железнодорожного полотна, три опоры контактной сети. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.