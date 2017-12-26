Московская мэрия опубликовала список пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре

26.12.17 08:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - В результате серьезного ДТП с автобусом на Славянском бульваре в понедельник погибли четыре и пострадали 11 человек, сообщает официальный портал столичной мэрии.

По данным главного городского интернет-ресурса, среди погибших 38-летняя Евгения Михайлова, неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный.

Кроме того, на сайте опубликован список пострадавших с фамилиями и возрастом, которые доставлены в московские больницы.

Ранее директор НИИ Склифосовского Сергея Петриков сообщил журналистам, что в межучреждение вертолетами доставлены трое пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре, их состояние оценивается как тяжелое.

Госпитализированные два мужчины и одна женщина находятся в противошоковом зале, проходят все необходимые медицинские обследования, уточнил директор учреждения.