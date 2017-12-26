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26.12.17 08:27
Московская мэрия опубликовала список пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре
По данным главного городского интернет-ресурса, среди погибших 38-летняя Евгения Михайлова, неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный.
Кроме того, на сайте опубликован список пострадавших с фамилиями и возрастом, которые доставлены в московские больницы.
Ранее директор НИИ Склифосовского Сергея Петриков сообщил журналистам, что в межучреждение вертолетами доставлены трое пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре, их состояние оценивается как тяжелое.
Госпитализированные два мужчины и одна женщина находятся в противошоковом зале, проходят все необходимые медицинские обследования, уточнил директор учреждения.
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