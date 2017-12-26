Мутко на полгода приостановил свои полномочия главы РФС

26.12.17 08:50

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полгода приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), это место займет гендиректор союза Александр Алаев.

"Приостанавливаю деятельность на посту президента РФС на полгода, исполняющий обязанности президента - гендиректор Алаев", - сказал В.Мутко журналистам в понедельник.

Он добавил, что возможно, также оставит пост председателя оргкомитета Россия-2018, поскольку логично "остаться на государственной должности, уйти с общественных должностей".

Он уточнил, что останется на посту вице-премьера РФ, будет курировать подготовку России к чемпионату мира в России.

Со своей стороны гендиректор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин считает, что решение В.Мутко о приостановке своей деятельности на посту президента РФС было вынужденным и принималось под давлением обстоятельств.

"Обстоятельства, в которых это решение принято, достаточно форс-мажорные. Все решения в значительной степени вынужденные. Надо так к ним и относиться", - сказал А.Сорокин журналистам в понедельник.