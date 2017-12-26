Девять пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре в Москве находятся в больницах

26.12.17 09:04

© РИА Новости. Владимир Песня

26 декабря. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, в московских больницах к утру вторника остаются девять пострадавших в результате ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Состояние 47-летней женщины, находящейся в Боткинской больнице, врачи оценивают как крайне тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы и гематомы", - сказал собеседник агентства.

По его информации, еще четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, это 16-летний подросток и три женщины.

По информации источника, трое мужчин, пострадавших в результате ДТП, находятся в состоянии средней тяжести, еще один госпитализированный мужчина - в удовлетворительном состоянии.

Ранее московская мэрия опубликовала список четверых погибших и 11 пострадавших в ДТП на Славянском бульваре.

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России.

Водитель автобуса утверждает, что транспортное средство начало самопроизвольное движение, а тормоза при этом не сработали, уточнили в СКР.