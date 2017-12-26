Маршрутный автобус врезался в световую опору в Саратове, пострадали четыре человека

26.12.17 09:10

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Четыре пассажира маршрутного автобуса были госпитализированы в результате дорожной аварии во вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УГИБДД региона.

ДТП произошло в 7:09 мск на Проспекте энтузиастов в Заводском районе Саратова.

"Автобус, следовавший по маршруту N2Д, врезался в световую опору. В результате аварии пострадали четыре человека: женщины 1945, 1996 и 1976 годов рождения и мужчина 1977 года рождения", - рассказал представитель УГИБДД.

Все они были госпитализированы в клиники города. Их состояние - удовлетворительное.