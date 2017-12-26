Пензенский губернатор сократил новогодние каникулы членам областного правительства

26.12.17 09:18

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководящий состав правительства Пензенской области в новогодние каникулы будет отдыхать только три дня, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора Ивана Белозерцева.

"Расслабляться и отдыхать полные новогодние каникулы члены областного правительства и органов государственной власти не могут. Поэтому отдыхать руководство региона будет только три дня: 31 декабря, 1 и 2 января, а потом выходит на работу",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что сам губернатор все каникулы будет в Пензе, "он всегда на работе".