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26.12.17 09:27

Три подъезда разрушенного дома в Ижевске пригодны для заселения

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная экспертиза признала пригодными для заселения первый, второй и третий подъезды дома в Ижевске, пострадавшего от устроенного одним из жильцов взрыва 9 ноября, сообщает со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова его пресс-служба в понедельник.

"Согласно данным отчета федеральных экспертов из "НИЦ "Строительство", заселение жильцов с 1 по 3 подъезд возможно", - приводит пресс-служба слова А.Бречалова.

В сообщении также цитируется выдержка из технического отчета проводившего экспертизу АО "НИЦ "Строительство" о том, что "с учетом результатов обследования состояния конструкций и выполненных работ по демонтажу и временному раскреплению конструкций 5-й секции "можно констатировать, что заселение жильцов с первой по третью секции возможно".

Глава Удмуртии также напомнил, что с 27 декабря начнется заселение жильцов в эти подъезды.

"Напомню, что еще в течение года за домом будет вестись наблюдение экспертов", - отметил также он.

Угловой пятый подъезд панельного, 9-этажного 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек. Всего в доме проживали более 540 человек.

По данным СКР, взрыв газа устроил жилец дома Александр Копытов. Он частично признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца.

Авс ом



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