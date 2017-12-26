Дело о контрабанде леса на 150 млн рублей возбуждено в Алтайском крае

26.12.17 09:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ, полиции и таможни Алтайского края выявили факт незаконного вывоза более 27 тыс. куб. м леса, сообщает во вторник пресс-служба линейного управления МВД на транспорте по СФО со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, контрабандный лес поставлялся в Узбекистан и Таджикистан по поддельным международным контрактам.

"Предприниматель из Барнаула в период с ноября 2014 по июль 2015 года организовала незаконное перемещение через государственную и таможенную границу железнодорожным транспортом свыше 27 тыс. куб. м российского леса общей стоимостью около 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении 40-летней руководительницы общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).