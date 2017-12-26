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26.12.17 09:41
Дело о контрабанде леса на 150 млн рублей возбуждено в Алтайском крае
По версии следствия, контрабандный лес поставлялся в Узбекистан и Таджикистан по поддельным международным контрактам.
"Предприниматель из Барнаула в период с ноября 2014 по июль 2015 года организовала незаконное перемещение через государственную и таможенную границу железнодорожным транспортом свыше 27 тыс. куб. м российского леса общей стоимостью около 150 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту в отношении 40-летней руководительницы общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).
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