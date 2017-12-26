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26.12.17 09:52
Более 50 МиГ-31 и Су-24 завершили учения с дозаправкой над Уралом и Сибирью
В практических действиях приняли участие экипажи трех авиаполков, дислоцированных в Челябинской области, а также в Пермском и Красноярском краях.
"Кульминацией учений стала отработка дозаправки топливом в воздухе - наиболее сложного элемента летной подготовки, позволяющего кратно увеличить радиус учебно-боевого применения авиации. Воздушные танкеры взлетали с аэродрома Сокол под Пермью", - говорится в сообщении.
Экипажи модернизированных истребителей МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М в парах и поодиночке выполнили стыковки штанг с конусами-датчиками и перекачку топлива на высоте 5,5 тыс. м при скорости 550 км/ч, подходя к топливозаправщику на расстояние до 10 м.
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