Школьный класс и несколько групп в детсадах ХМАО закрыли из-за гриппа и ОРВИ

26.12.17 10:03

© РИА Новости. Владимир Песня

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Дошкольная организация и несколько групп в детсадах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) прекратила работу из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) были закрыты один класс в общеобразовательной организации Югорска, дошкольная организация в Сургутском районе, группа в дошкольной организации Сургута, а также две группы в двух дошкольных организациях Пыть-Яха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю в регионе заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 27,2% и составляет 651,7 на 100 тыс. населения.

При этом основное количество заболевших по-прежнему приходится на детей до 17 лет - 83,2% всех заболевших.

"За неделю госпитализировано 157 человек", - сказано в пресс-релизе.

На 22 декабря привито более 677,1 тыс. жителей региона, что на 4,7% превышает план вакцинации.