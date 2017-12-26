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26.12.17 10:03
Школьный класс и несколько групп в детсадах ХМАО закрыли из-за гриппа и ОРВИ
"За прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) были закрыты один класс в общеобразовательной организации Югорска, дошкольная организация в Сургутском районе, группа в дошкольной организации Сургута, а также две группы в двух дошкольных организациях Пыть-Яха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую неделю в регионе заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 27,2% и составляет 651,7 на 100 тыс. населения.
При этом основное количество заболевших по-прежнему приходится на детей до 17 лет - 83,2% всех заболевших.
"За неделю госпитализировано 157 человек", - сказано в пресс-релизе.
На 22 декабря привито более 677,1 тыс. жителей региона, что на 4,7% превышает план вакцинации.
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