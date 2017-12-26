Легковушка врезалась в автобусную остановку в саратовском Балашове, пострадали два человека

26.12.17 10:01

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26 декабря. Interfax-Russia.ru - Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Балашове Саратовской области, госпитализированы женщина с ребенком, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УГИБДД региона во вторник.

"Накануне на улице Шоссейная водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал на большой скорости и не справился с управлением. В результате машина врезалась в автобусный павильон с людьми. Пострадали 68-летняя женщина и 12-летний мальчик", - сказали в пресс-службе.

С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в городскую клинику.