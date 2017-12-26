Звонки о ложном минировании в РФ поступали из Турции, Украины, США и Японии

26.12.17 10:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Большинство ложных звонков о минировании объектов на российской территории поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Проведённое расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии", - сказал он в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

По словам Н.Патрушева, российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнёрами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

"С сентября из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2500 объектах на всей территории РФ было эвакуировано около 1 млн человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионов России", - заявил Н.Патрушев.

"Ложные сообщения о бомбах в общественных местах в основном имеют целью устрашение населения и создание предпосылок для дестабилизации обстановки в стране, а также проверку готовности государственных органов власти к реагированию на подобные вызовы", - сказал секретарь СБ РФ.

"Не реагировать на телефонные угрозы нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза. Главная задача правоохранительных органов и спецслужб - предотвратить теракт, поэтому они вынуждены отрабатывать каждое подобное сообщение", - подчеркнул Н.Патрушев.

С начала сентября правоохранительные органы РФ фиксировали поток анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах страны. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях проводилась эвакуация людей из зоны риска. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.

В МВД РФ оценили ущерб, нанесенный ложными звонками, в несколько миллиардов рублей и назвали произошедшее кибернападением на РФ.