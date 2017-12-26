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26.12.17 10:23

КрымТЭЦ привлечет 5 млрд руб. кредита РНКБ на 15 лет для строительства ПГУ

© РИА Новости. Михаил Фомичев
Симферополь. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма) предоставит АО "КрымТЭЦ" (Симферополь) невозобновляемую кредитную линию в размере 5 млрд рублей для финансирования работ по расширению ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПГУ-120 МВт.

Как сообщается в материалах на сайте госзакупок, начальная цена договора на открытие линии составляет 5,749 млрд рублей с учетом НДС. Закупка проведена у единственного поставщика.

"Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке 11,5% годовых", - отмечается в проекте договора. Срок кредитования - до 20 декабря 2032 года.

Как сообщалось, заявка "КрымТЭЦ" на строительство Сакской ПГУ (с ценой мощности 2,115 млн рублей за 1 МВт) отобрана на конкурсе летом 2017 года. Ожидается, что первая очередь ПГУ начнет работу и выдачу мощности в энергосистему Крыма в феврале 2018 года, вся станция - к ноябрю того же года. Проект обойдется в 14 млрд рублей.

Установленная электрическая мощность Сакской ТЭЦ составляет в настоящее время 12 МВт, фактическая - около 20 МВт. Строящаяся станция находится в непосредственной близости от действующей.

Помимо "Сакских тепловых сетей" в структуру "КрымТЭЦ" входят Симферопольская ТЭЦ и Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь). По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Минимущество Крыма владеет 37,23% "КрымТЭЦ", еще 62,77% принадлежат кипрской Gasermill Ventures Ltd.

РНКБ по итогам трех кварталов 2017 года занял 55-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк с 2016 года находится в собственности Российской Федерации.



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