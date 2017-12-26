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26.12.17 10:31

В Ингушетии ликвидированы все "спящие ячейки" террористов - Евкуров

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 декабря. Interfax-Russia.ru - С задержанием пятерых сообщников нападавших на пост ДПС в Ингушетии ликвидирована последняя "спящая ячейка" боевиков, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров на пресс-конференции в Магасе.

"Эти ребята, которые сейчас арестованы и те двое, один из которых подорвался, а второй был уничтожен, они ранее были на заметке у органов правопорядка. При этом родственники категорически отвергали их причастность к этому происшествию. Это была так называемая "спящая ячейка", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

Он выразил уверенность, что таких ячеек в республике не осталось, ситуация под контролем, и органы правопорядка имеют серьезный опыт в раскрытии и предупреждении таких угроз и вызовов.

При этом он отметил, что в преддверии президентских выборов в 2018 году и чемпионата мира по футболу все российские спецслужбы, и в Ингушетии в том числе, начнут работу в усиленном режиме.

"И тот, кто посмеет каким-то образом помешать этому процессу, выполняя приказ из-за границы, и нанести вред своему государству и своим жителям, он не должен думать о пощаде. К нему будут применены соответствующие меры, если не более жесткие. Здесь надо нашим молодым ребятам, прежде чем что-то делать, не только подумать о себе, даже если ты видишь прямую дорогу в рай, но не оставлять у себя за спиной горе своих родственников", - отметил ингушский лидер.

При этом Ю.-Б.Евкуров не исключил возможных провокаций в связи с упомянутым важными событиями.

"Выборы президента и предстоящие матчи ЧМ-2018 - это не религиозная тема, но вполне допускаю, что появится очередной Аль-Багдади, который будет громко кричать и что-то говорить. Не верьте, потому что эти люди работают на американцев, чтобы сеять зло у нас в стране и в нашей республике. Нельзя эти вещи допускать, и никто не должен идти у них на поводу", - отметил руководитель региона.

В этой связи он вспомнил теракт в мечети Эр-Рауда в Египте во время пятничной молитвы, произошедший в конце ноября. Тогда в результате атаки боевиков погибли более 300 человек.

"Насколько это цинично, и какими нужно быть безбожниками, чтобы пойти на подобное злодеяние. Независимо от того, сунниты вы, шииты, как вы можете делать такие зловещие вещи, которые противоречат Сунне нашего пророка и самой религии", - отметил глава Ингушетии.

5 ноября этого года двое жителей Ингушетии напали на полицейских на посту ДПС в селе Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и совершил самоподрыв. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован во время боестолкновения. По подозрению в пособничестве нападавшим задержаны пятеро жителей республики.



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