В Мурманскую область пришли 30-градусные морозы

26.12.17 10:42

© РИА Новости. Яков Андреев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Морозная погода установилась в Мурманской области, особенно низкие температуры ожидаются в центре Кольского полуострова.

По данным Мурманского гидрометцентра, в регионе ожидается похолодание до минус 20 - минус 25 градусов, в центральных районах - до минус 32 градусов. При этом в Заполярье сохраняется гололедица.

В ГУ МЧС России по Мурманской области напоминают, что при низких температурах необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать обморожения и тщательно подходить к выбору обогревателей.