В Петербурге расследуется дело о нападении на водителя экскурсионного автобуса

26.12.17 11:02

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на водителя автобуса, везшего детей с экскурсии.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу, дело расследуется по статье "покушение на убийство".

Из материалов уголовного дела следует, что накануне вечером напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

"С целью убийства Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автобус вез детей из музея Петербурга. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии, полиция ведет розыск нападавшего, говорится в сообщении.