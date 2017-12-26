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26.12.17 11:02
В Петербурге расследуется дело о нападении на водителя экскурсионного автобуса
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу, дело расследуется по статье "покушение на убийство".
Из материалов уголовного дела следует, что накануне вечером напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.
"С целью убийства Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автобус вез детей из музея Петербурга. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии, полиция ведет розыск нападавшего, говорится в сообщении.
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