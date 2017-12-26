Власти Карелии обратились к следователям после многочисленных отключений электричества в районах

26.12.17 11:14

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Карелии направило в региональное управление следственного комитета обращение для проверки массовых отключений электричества в республике.

"Для проверки всех обстоятельств правительство республики подготовило обращение в следственный комитет. В обращении подробно изложены все факты многочисленных отключений энергоснабжения. В ходе проверки действиям энергетиков дадут правовую оценку, также будет дана правовая оценка действий муниципальных властей", - говорится в сообщении пресс-службы органов исполнительной власти.

Уточняется, что с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах Карелии. Без света оставались почти 20 тыс. человек и около 100 социально-значимых объектов, в том числе 17 школ и детских садов. В некоторых населенных пунктах света не было несколько суток. Подавляющая часть отключений коснулась районов северного Приладожья и почти все аварийные ситуации произошли на линиях электропередачи МРСК Северо-Запада "Карелэнерго".

"Несмотря на привлечение дополнительных сил и средств, массовые отключения продолжали и продолжают повторяться. Так, в настоящее время без электричества остаются несколько деревень и поселков в Сортавальском, Питкярантском, Лоухском и Лахденпохском районах", - уточняют в правительстве Карелии.

По словам энергетиков, главные причины аварийных ситуаций - изношенность опор, а также падение деревьев на линии электропередачи.