Новым мэром Самары стала глава администрации Железнодорожного района города

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26 декабря. Interfax-Russia.ru - Самарская городская дума во вторник утвердила кандидатуру главы администрации Железнодорожного района Самары Елены Лапушкиной на пост главы областного центра.
За нее проголосовало большинство присутствующих депутатов, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания гордумы.
Выступая перед депутатами, Е.Лапушкина назвала первоочередными задачами организацию выборов президента РФ, подготовку и проведение игр ЧМ-2018 в Самаре, а также создание работоспособной команды и противодействие коррупции.
По уставу Самары, срок полномочий городского главы составляет 5 лет.
Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе на должность главы Самары было зарегистрировано 46 кандидатов. Из них конкурсная комиссия отобрала и представила на рассмотрение гордумы шорт-лист из трех претендентов: помимо Е.Лапушкиной, в список вошли генеральный директор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов (экс-депутат Самарской губернской думы - ИФ) и советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов.
Прямые выборы мэра Самары отменены в сентябре 2014 года.
Предыдущий мэр Олег Фурсов ушел в отставку 31 октября, приняв предложение главы региона возглавить областное министерство труда.