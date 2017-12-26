Тот, который кусался: в Хабаровске ищут тигра, который нападает на собак
  
Шаг к примирению: "Система" к апрелю возместит Башнефти убытки в 100 млрд рублей
   
Отдать голос: заявки на участие в выборах президента РФ подали 27 человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
26.12.17 11:36

Полеты из аэропорта "Калуга" в Турцию планируется начать с апреля 2018 года

© РИА Новости.
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Полеты из международного аэропорта "Калуга" в Турцию планируется начать в апреле следующего года, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на пресс-конференции в понедельник.

"Мы работаем над открытием авиасообщения с Турцией и с Египтом. Есть перевозчик, который планирует открыть перелеты именно в Турцию на курорты. Не хочу пока называть компанию, пусть они сами объявят", - сказал губернатор.

А.Артамонов отметил, что летать из калужского аэропорта будут и в курортные города России.

Когда планируют начать полеты в Египет, А.Артамонов не уточнил.

В Калужской области также планируются полеты гражданских самолетов из военного аэродрома совместного базирования Ермолино. Вместе с тем региональные власти не планируют вкладывать в него средства, как это было сделано с международным аэропортом "Калуга".

"Перспективы его развития будут зависеть от инвесторов. Два проекта взаимоувязаны. (Аэропорт и тематический семейный парк "Волшебный мир России" - ИФ). Будет строиться центр развлечений, немедленно отреагируют инвестор на необходимость развития аэропорта. В противном случае будет менее привлекательным для инвесторов", - отметил А.Артамонов.

В то же время, по словам губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет реконструирована за деньги федерального бюджета.

Как сообщалось, в июне 2014 года авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), правительство Калужской области и МВД РФ подписали соглашение о намерениях, которое предполагало строительство международного аэропорта "Ермолино" и реконструкцию аэродрома (в настоящее время это аэродром совместного базирования, находящийся в оперативном управлении внутренних войск МВД - ИФ). Проект был приостановлен из-за возникших у авиакомпании финансовых трудностей.

В 2015 году к реконструкции аэропорта безуспешно пытались привлечь китайскую China Railway Construction Group (CRCG).

"Ермолино" располагается в 67 км от МКАД и в 45 км от аэропорта "Внуково".

Международный аэропорт "Калуга" введен в эксплуатацию в мае 2015 года, имеет класс "В" и рассчитан на прием воздушных судов типа A319, Boeing-737-500, других судов данного и меньшего классов. 100% акций принадлежит министерству экономического развития региона.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.12.17 12:13
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в столице
.
  26.12.17 11:41
Госпитализирован водитель автобуса въехавшего в подземный переход в Москве
.
  26.12.17 09:04
Девять пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре в Москве находятся в больницах
.
  26.12.17 08:27
Московская мэрия опубликовала список пострадавших в результате ДТП на Славянском бульваре
.
  25.12.17 17:56
ЦИК РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки Навального
.
  25.12.17 17:34
По уточненным данным, в ДТП с автобусом в Москве погибли четыре человека, двое в тяжелом состоянии
.
  25.12.17 17:09
В Москве объявлено штормовое предупреждение
.
  25.12.17 16:44
СКР возбудил уголовное дело по двум статьям после ДТП с автобусом в Москве
.
  25.12.17 16:35
Полиция подтвердила гибель пятерых человек в ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве
.
  25.12.17 15:52
Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket