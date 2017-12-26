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26.12.17 11:36
Полеты из аэропорта "Калуга" в Турцию планируется начать с апреля 2018 года
"Мы работаем над открытием авиасообщения с Турцией и с Египтом. Есть перевозчик, который планирует открыть перелеты именно в Турцию на курорты. Не хочу пока называть компанию, пусть они сами объявят", - сказал губернатор.
А.Артамонов отметил, что летать из калужского аэропорта будут и в курортные города России.
Когда планируют начать полеты в Египет, А.Артамонов не уточнил.
В Калужской области также планируются полеты гражданских самолетов из военного аэродрома совместного базирования Ермолино. Вместе с тем региональные власти не планируют вкладывать в него средства, как это было сделано с международным аэропортом "Калуга".
"Перспективы его развития будут зависеть от инвесторов. Два проекта взаимоувязаны. (Аэропорт и тематический семейный парк "Волшебный мир России" - ИФ). Будет строиться центр развлечений, немедленно отреагируют инвестор на необходимость развития аэропорта. В противном случае будет менее привлекательным для инвесторов", - отметил А.Артамонов.
В то же время, по словам губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет реконструирована за деньги федерального бюджета.
Как сообщалось, в июне 2014 года авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), правительство Калужской области и МВД РФ подписали соглашение о намерениях, которое предполагало строительство международного аэропорта "Ермолино" и реконструкцию аэродрома (в настоящее время это аэродром совместного базирования, находящийся в оперативном управлении внутренних войск МВД - ИФ). Проект был приостановлен из-за возникших у авиакомпании финансовых трудностей.
В 2015 году к реконструкции аэропорта безуспешно пытались привлечь китайскую China Railway Construction Group (CRCG).
"Ермолино" располагается в 67 км от МКАД и в 45 км от аэропорта "Внуково".
Международный аэропорт "Калуга" введен в эксплуатацию в мае 2015 года, имеет класс "В" и рассчитан на прием воздушных судов типа A319, Boeing-737-500, других судов данного и меньшего классов. 100% акций принадлежит министерству экономического развития региона.
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