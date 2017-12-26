Автомобиль упал с моста в реку в Ивановской области, три человека погибли

26.12.17 11:47

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26 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека стали жертвами автоаварии в городе Тейково Ивановской области, еще один - несовершеннолетний подросток - госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"В ночь на вторник четверо молодых людей катались на автомобиле "Лада-Калина" по городу, и по невыясненным пока причинам на ул.Октябрьской машина вылетела с моста и рухнула в реку Вязьма", - рассказал В.Радостин.

В результате 21-летний водитель и двое его 18-летних пассажиров погибли на месте.

"Четвертому пассажиру - 16-летнему подростку удалось выбраться из машины и из реки, он госпитализирован в состоянии переохлаждения с рваной раной руки. По его словам, все были трезвыми, однако известно, что водитель недавно вернулся из армии и, возможно, молодые люди отмечали это событие. Экспертиза прояснит это обстоятельство", - отметил руководитель пресс-службы.

По его словам, в этом году это второй случай ДТП, когда машина рухнула с данного моста - летом автомобилистка погибла при аналогичных обстоятельствах.