Тульская область переселила 17 тыс. человек из аварийного жилищного фонда

26.12.17 11:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Тульская область в рамках региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда построила 321,2 тыс. кв. метров жилья, новое жилье получили порядка 17 тыс. человек, сообщила министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко на совещании в областном правительстве в минувший понедельник.

Общий объем финансирования региональной программы составил 11 млрд рублей.

По словам министра, по площади, включенной в программу, Тульская область заняла первое место в ЦФО и 7-е - в РФ. Это - в четыре раза больше чем в Костромской, Липецкой, Смоленской областях, и вдвое больше чем в Калужской, Воронежской и Тверской областях.

Участие в программе приняли 12 муниципальных образований Тульской области, в семи реализованы проекты комплексной жилой застройки с необходимой инфраструктурой.

"Этот подход к строительству позволил наиболее рационально использовать средства как областного бюджета, так и муниципальных образований на строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог, освещение микрорайонов. По таким комплексным проектам возведены целые кварталы в Кимовском, Киреевском, Заокском, Узловском районах, городах Донском, Туле и Новомосковске", - отметила Э.Шевченко.

Всего введено в эксплуатацию 169 многоквартирных домов.

В основном расселялись жилые помещения в домах барачного типа с квартирами, площадь которых меньше допустимой нормы строительства, без санузлов и центрального отопления.

По словам министра, было принято решение не использовать облегченные конструкции, а отдать предпочтение классической технологии - строительству монолитно-кирпичных домов. Цена 1 кв. метра строительства составляла от 30,5 тыс. до 32,5 тыс. рублей. При этом квартиры имеют социальную отделку и обеспечены, в основном, индивидуальным отоплением.

"Порядка 17 тыс. жителей Тульской области получили возможность улучшить свои жилищные условия и переехали из опасных для проживания помещений", - подчеркнула Э.Шевченко.

Губернатор региона Алексей Дюмин отметил в ходе совещания, что в Тульской области был расселен самый большой объем жилья среди всех регионов ЦФО.

В то же время он добавил: "В регионе все еще остается большое количество аварийных домов, поэтому программа переселения будет продолжена".

В настоящее время в реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, уже включено порядка 174 тыс. кв. метров аварийного жилья. Из бюджета области выделено 500 млн рублей на продолжение в 2018 году мероприятий по ликвидации аварийного жилья. В начале следующего года планируется начать принимать заявки на участие в программе от муниципальных образований региона, прежде всего Тулы.

Губернатор поставил главам администраций задачу - направить заявки в министерство строительства и ЖКХ для формирования региональной программы и заняться подготовкой площадок для будущего строительства.

Как сообщалось, доля ветхого и аварийного жилья в Тульской области составляет около 2 млн кв.м. (5,1%), в том числе аварийного - 1% от всего жилого фонда области.