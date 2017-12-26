Госпитализирован водитель автобуса въехавшего в подземный переход в Москве

26.12.17 11:41

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП на западе Москвы, госпитализирован, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель столичного главка Следственного комитета (СКР) Юлия Иванова.

"В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей", - сказала она.

По ее словам, следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса.

"К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия", - сказала Ю.Иванова.

Она отметила, что следствие просит всех очевидцев трагедии обратиться в СУ по Западному административному округу города Москвы, расположенное по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20.