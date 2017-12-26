Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в столице

26.12.17 12:13

© РИА Новости. Петр Чернов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - В столице ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер во вторник, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 8:00 до 18:00 26 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, порывы ветра будут достигать 17 м/с.