Девять подростков нанесли себе порезы в ижевской колонии

26.12.17 12:29

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - В Удмуртии начата проверка по факту нанесения самим себе порезов девятерыми подростками в Ижевской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики во вторник.

"Девять подростков из Ижевской воспитательной колонии вечером 25 декабря нанесли себе порезы. Никто не госпитализирован, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию взял на личный контроль глава Удмуртии Александр Бречалов, в ситуации также разбираются уполномоченные по правам ребенка и правам человека.

По данному факту проводится проверка.