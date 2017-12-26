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26.12.17 12:42
Медведев поздравил коллектив петербургского Цирка на Фонтанке с юбилеем
"Поздравляю вас с 140-летием Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, одного из старейших и красивейших в стране. Здесь работает замечательный, талантливый коллектив, благодаря которому создаётся настоящее цирковое искусство. Ваши красочные, весёлые представления наполнены удивительной энергией добра, дарят ощущения радости, счастья, веры в настоящие чудеса", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Первые представления в Цирке на Фонтанке прошли в 1877 году.
"За эти годы на этой арене блистали многие выдающиеся артисты - знаменитые клоуны-дрессировщики Анатолий и Владимир Дуровы, легендарный атлет Иван Поддубный, ставил свои номера иллюзионист Эмиль Кио, выступали Юрий Никулин, Олег Попов и Леонид Енгибаров. Сегодня Большой Санкт-Петербургский государственный цирк знают и любят во всём мире", - отметил председатель правительства РФ.
Д.Медведев пожелал коллективу больших творческих удач, новых интересных проектов, полных залов и несмолкаемых аплодисментов.
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