Медведев поздравил коллектив петербургского Цирка на Фонтанке с юбилеем

26.12.17 12:42

© РИА Новости. Екатерина Штукина

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Большого Санкт-Петербургского государственного цирка с юбилеем, отметив его мировую известность.

"Поздравляю вас с 140-летием Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, одного из старейших и красивейших в стране. Здесь работает замечательный, талантливый коллектив, благодаря которому создаётся настоящее цирковое искусство. Ваши красочные, весёлые представления наполнены удивительной энергией добра, дарят ощущения радости, счастья, веры в настоящие чудеса", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Первые представления в Цирке на Фонтанке прошли в 1877 году.

"За эти годы на этой арене блистали многие выдающиеся артисты - знаменитые клоуны-дрессировщики Анатолий и Владимир Дуровы, легендарный атлет Иван Поддубный, ставил свои номера иллюзионист Эмиль Кио, выступали Юрий Никулин, Олег Попов и Леонид Енгибаров. Сегодня Большой Санкт-Петербургский государственный цирк знают и любят во всём мире", - отметил председатель правительства РФ.

Д.Медведев пожелал коллективу больших творческих удач, новых интересных проектов, полных залов и несмолкаемых аплодисментов.