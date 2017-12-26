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26.12.17 12:58

Омское метро будет законсервировано, затраты составят 800 млн рублей

© РИА Новости. Евгений Биятов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Работы по консервации омского метрополитена будут профинансированы в 2018 году из регионального бюджета на 800 миллионов рублей, дальнейшую судьбу объекта предстоит решить не только властям, но науке и общественности, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков на заседании Законодательного собрания региона во вторник.

"Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро. Работы на разрытых котлованах должны быть закончены, заборы убраны, запущено наземное движение городского транспорта", - заявил А.Бурков.

По его словам, завершение работ на котлованах - "необходимая мера еще и по соображениям безопасности".

"Мы не должны допустить сползания грунтов в черте застройки. Это обстоятельство - решающее, поэтому в 2018 году мы потратим порядка 800 миллионов рублей на работы по закрытию сводов двух станций и консервации объекта", - сказал врио губернатора.

Дальнейшую судьбу этого объекта, отметил он, нужно будет определять совместно с представителями научного сообщества и самих горожан.

По информации областного правительства, в строительство всех объектов метрополитена, включая метромост через реку Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей. Завершение и ввод всех сооружений требует еще порядка 22 млрд рублей. С такой нагрузкой региональный бюджет не справится, а федеральная помощь на эти цели в данный момент невозможна. Ростехнадзор требует провести консервацию двух станций - "Заречная" и "Кристалл". Консервация позволит решить проблему дорожных развязок на Левом берегу, разгрузить район, а также высвободить 1400 участков земли, зарезервированных под строительство объектов метро.



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