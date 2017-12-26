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26.12.17 13:11
78 бандитов уничтожено на Северном Кавказе в 2017 году
"Благодаря усилиям группировки, в текущем году удалось снизить уровень противоправной деятельности бандпополья и не допустить переноса и распространения террористической активности за пределы Северного Кавказа в другие регионы РФ. В результате мероприятий нейтрализовано 78 бандитов, в том числе 58 с участием войск (Росгвардии)", - сказал С.Меликов на пресс-конференции во вторник.
Он сообщил также, что из незаконного оборота было изъято более 600 единиц стрелкового и более 500 единиц охотничьего оружия, 60 гранатометов, почти 900 ручных гранат и гранатометных выстрелов, более 120 тысяч различных боеприпасов.
Также было уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандитского подполья, обнаружено и обезврежено свыше трёх тысяч взрывоопасных предметов, более 20 самодельных взрывных устройств, из которых 17 были установлены в местах будущего подрыва и готовы к применению.
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