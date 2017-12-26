78 бандитов уничтожено на Северном Кавказе в 2017 году

26.12.17 13:11

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Действия объединённой группировки сил не позволили в 2017 году распространиться проявлениям терроризма за пределы Северного Кавказа, заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"Благодаря усилиям группировки, в текущем году удалось снизить уровень противоправной деятельности бандпополья и не допустить переноса и распространения террористической активности за пределы Северного Кавказа в другие регионы РФ. В результате мероприятий нейтрализовано 78 бандитов, в том числе 58 с участием войск (Росгвардии)", - сказал С.Меликов на пресс-конференции во вторник.

Он сообщил также, что из незаконного оборота было изъято более 600 единиц стрелкового и более 500 единиц охотничьего оружия, 60 гранатометов, почти 900 ручных гранат и гранатометных выстрелов, более 120 тысяч различных боеприпасов.

Также было уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандитского подполья, обнаружено и обезврежено свыше трёх тысяч взрывоопасных предметов, более 20 самодельных взрывных устройств, из которых 17 были установлены в местах будущего подрыва и готовы к применению.