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26.12.17 13:26

Число жертв пожара в жилом доме на Ямале увеличилось до шести

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Останки тел еще двух человек найдены на месте сгоревшего жилого дома в селе Красноселькуп, поиски еще одного жильца ведутся, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

"Вчера вечером нашли фрагменты тел двух человек. Говорить о том, чьи они, в настоящее время не представляется возможным. Назначен комплекс экспертиз", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до шести.

Представитель пресс-службы регионального СУ СКР добавил, что ведутся поиски тела еще одного жильца дома.

Вместе с тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" начальник управления по труду и соцзащите районной администрации Сергей Лисовский, по его данным, найдены фрагменты тел не двух, а трех человек.

"Вчера найдены останки еще троих - бабушки одной из погибших девочек и еще двоих человек", - отметил С.Лисовский.

Он уточнил, что дом восстановлению не подлежит, семьям погибших и жильцам будет выплачено в общей сложности около 7 млн рублей. Так, родственники погибших получат по 500 тыс. рублей, каждая семья - по 150 тыс. рублей за потерю домашнего имущества и каждый из жильцов - по 100 тыс. рублей за утрату личных вещей.

Пожар в частично расселенном деревянном многоквартирном доме в селе Красноселькуп произошел в ночь на воскресенье. Сообщалось о гибели двух детей четырех и шести лет, 15-летнего подростка и женщины. Пострадали еще три человека, они доставлены в районную больницу.

Этот дом был признан аварийным в 2015 году. Четыре из 16 квартир расселили, остальных планировалось расселить до 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".



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