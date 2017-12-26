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26.12.17 13:38

Пассажиров поездов в Екатеринбурге ждут усиленные проверки

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловская железная дорога (СвЖД) усилила меры безопасности на территории вокзала в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СвЖД.

Так, на привокзальной площади возведены два досмотровых павильона, а также обустроена зона досмотра в западном крыле здания вокзала.

В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через металлодетекторы. Проверка багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок - интроскопов. В досмотровых павильонах также установлены датчики радиационного контроля и современные системы видеонаблюдения. Вокруг здания вокзального комплекса смонтировано ограждение.

"Данные мероприятия направлены на обеспечение транспортной безопасности, в том числе безопасного и комфортного приема дополнительного потока пассажиров на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что меры безопасности к Чемпионату миру по футболу 2018 года планируется усилить и в Екатеринбургском метрополитене. Для этого будет закуплено 10 новых рамок металлодетектора, которые будут установлены до 31 марта следующего года на всех станциях метро, кроме "Машиностроителей". В частности, на "Площади 1905 года" и "Динамо" появится по две рамки, на остальных станциях - по одной. Всего в Екатеринбурге работает девять станций метро.

Стоимость нового оборудования - около 2,1 млн рублей. Его пропускная способность составит не менее 60 человек в минуту.

Также в рамках усиления мер безопасности в метро планируется до 2019 года провести ремонт оборудования подавления радиолиний управления взрывом. На эти цели будет направлено порядка 5,3 млн рублей.



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