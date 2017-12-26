Северные районы Калужской области объединят для создания атомного "Сколково"

26.12.17 14:10

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Агломерацию северных районов создадут в Калужской области, чтобы объединить ресурсы и развивать научные проекты на этой территории, сообщил депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр на пресс-конференции во вторник.

Объединить планируют Обнинск, Малоярославецкий, Боровский и Жуковский районы. Научный центр создадут на базе обнинского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт).

"Он будет конечно заниматься инновационным предпринимательством, подготовкой кадров для инновационной сферы. Реализацией проектов, связанных с ядерными технологиями, прежде всего. Ядерные технологии сегодня не только энергетика, но и экология, медицина, создание новых матенриалов, цифровая экономика. Я это условно называю "атомное "Сколково", - отметил Г.Скляр.

Резидентами калужского "Сколково" смогут стать компании из Протвино, Дубны, Троицка и других научных центров.

"Мы станем такой воронкой втягивающей в себя инновационные технологии и разработки со всей страны, касающиеся ядерной сферы. Но при этом воронка будет их коммерционализировать и вводить в рынок", - подчеркнул депутат.

В частности, в Обнинске планируют создать крупный онкоцентр, в котором будут испытывать новые технологии лечения рака.