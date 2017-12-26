Путин лично подаст в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

26.12.17 14:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин лично придет в ЦИК, чтобы подать документы для регистрации кандидатом на пост главы государства, но дата не определена.

"Да, пойдет", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, планируется ли это сегодня или в какой-то другой день, пресс-секретарь президента сказал: "Не скажу".