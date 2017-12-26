Черепно-мозговую травму, перелом ребер и гипертонический криз диагностировали у водителя автобуса, попавшего в ДТП

26.12.17 14:23

© РИА Новости. Ю.Иванов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Состояние водителя автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, оценивается как средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"Водитель автобуса остается в сознании, с утра давал показания. При этом его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы грудной клетки и легких и перелом ребер.

"Также у водителя диагностирован гипертонический криз", - добавил источник.

Он рассказал, что водитель автобуса ранее к административной ответственности не привлекался, на учете в органах внутренних дел не состоит.