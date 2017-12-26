Уголовное дело по факту ДТП на Славянском бульваре передано в ГСУ СКР

26.12.17 14:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту съезда рейсового автобуса в подземный переход в районе Славянского бульвара в Москве передано в Главное следственное управление СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в Главное следственное управление СК России. К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений", - сказала С.Петренко.

По ее словам, для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия.

"Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, направленная, в том числе, на предупреждение аналогичных аварий в сфере пассажирских перевозок", - подчеркнула представитель следствия.