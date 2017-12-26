Призывы Навального к бойкоту выборов изучат на предмет соответствия законодательству

26.12.17 15:13

© РИА Новости. Сергей Гунеев

д26 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль не может комментировать решение ЦИК отказать Алексею Навальному в выборах.

Д.Песков добавил, что при принятии решения Центризбирком руководствовался исключительно действующим электоральным законодательством.

В минувший понедельник Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После решения ЦИК он заявил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.