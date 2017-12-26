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26.12.17 15:26
Альпинисты со всей России встретят Новый год на самой высокой горе Дагестана
"Альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, а также ряда других регионов откликнулись на приглашение приехать в Дагестан. Новый 2018-й год они планируют встретить в высокогорной зоне посреди снегов и остроконечных пиков зимних вершин", - приводит пресс-служба слова руководителя Федерации альпинизма Дагестана Петра Леонова.
Помимо празднования, спортсмены планируют обычные учебно-тренировочные занятия и восхождения.
Высота горы Базардюзю 4466 м, она является вершиной Водораздельного хребта Большого Кавказа. Гора расположена на границе России и Азербайджана.
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