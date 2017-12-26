Астраханская область по итогам 2017г впервые соберет более 100 млрд руб. налогов

26.12.17 15:39

© РИА Новости. Михаил Метцель

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Астраханская область в 2017 году впервые в истории региона соберет более 100 млрд рублей налогов, заявил глава области Александр Жилкин во вторник, представляя общественности доклад о социально-экономических итогах уходящего года.

"По итогам года мы также впервые превысим рубеж в 100 млрд рублей по собираемости налогов с нашей территории во все уровни бюджетов, объем доходной части консолидированного бюджета Астраханской области оценивается на уровне 41 млрд рублей, что было бы невозможно без роста реального сектора региональной экономики", - сказал А.Жилкин.

Он подчеркнул, что при этом традиционно бюджет сохраняет свою социальную направленность.

"Наша область стала мощным экономическим центром на Юге России. По темпам развития мы постоянно находимся в регионах-лидерах. Так, в этом году темпы роста валового регионального продукта - основного показателя развития территории - превышают 110% при общероссийских показателях на уровне в 102%", - добавил глава региона.

По его словам, индекс промышленного производства, по предварительным итогам года, превысил 30% при 2-процентном значении по России.

"В области создан ориентированный на деятельность в конкурентных рыночных условиях агропромышленный комплекс. Валовая продукция сельского хозяйства по итогам года составит свыше 42 млрд рублей", - отметил А.Жилкин.

Ранее сообщалось, что глава региона в апреле этого года прогнозировал, что Астраханская область в 2017 году увеличит сбор налогов на 17% - до 100 млрд рублей.