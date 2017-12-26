Более 7,5 млн туристов посетили Петербург в 2017 году

26.12.17 15:52

© РИА Новости. Игорь Самойлов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 7,5 млн туристов посетили Санкт-Петербург в 2017 году, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев на пресс-конференции во вторник.

"Мы ожидаем, что с учетом январских праздников город посетит более 7,5 млн человек. Сейчас мы видим, что туристический поток вырос, причем в большей степени за счет туристов из-за рубежа. В процентном соотношении количество туристов выровнялось: это примерно 50% иностранных туристов и 50% туристов из регионов России", - отметил А.Мушкарев.

По его словам, в 2017 году достигал рекордной загрузки пассажирский порт "Морской фасад", работая на предельной мощности в течение нескольких дней подряд. Аэропорт "Пулково" ожидает рост пассажиропотока на 18% по сравнению с 2016 годом.

"Эти обороты не являются для Петербурга предельными; по данным Всемирной туристской организации, Петербург даже с существующей инфраструктурой может комфортно принимать до 18 млн туристов в год. Главной проблемой продолжает оставаться сезонность", - уточнил А.Мушкарев.

"В 2017 году Петербург впервые в такие традиционно "низкие" месяцы, как сентябрь и октябрь, опередил Москву по числу бронирований выходного дня. Региональные туристы теперь стремятся приехать на выходные не в Москву, а в Петербург", - добавил он.