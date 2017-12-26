Проезд по Транскаму открыт в штатном режиме

26.12.17 16:40

© РИА Новости. Владимир Иванов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение по федеральной трассе А-164 "Транскам" в Северной Осетии осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства.

"Дорожники обеспечили проезд в штатном режиме по федеральной трассе А-164 "Транскам" в Северной Осетии от поселка Бурон до границы с Южной Осетией, которая ранее была закрыта для движения всех видов транспорта из-за снегопада и схода лавин", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, дорожники закончили работы по расчистке Транскама с 60 по 93 км. На участке от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля 23 декабря сошло 30 лавин, три из которых на участке с 85 по 93 км были спровоцированы противолавинными службами принудительно.

Объем снега, вывезенный дорожниками с проезжей части, составил около 30 тыс. кубометров.

"Автодорога А-161 Владикавказ-Нижний до границы с Грузией также функционирует в штатном режиме, но проезд в соседнее государство из-за выпавшего снега до сих пор невозможен", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ограничение движения на Транскаме было введено с 13:00 мск 23 декабря. На участке работало 11 единиц дорожной спецтехники.