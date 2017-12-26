Полтора десятка поселений в Хабаровском крае остались без света из-за циклона, закрыты две дороги

26.12.17 16:44

© РИА Новости. Андрей Иглов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер оборвал провода в нескольких районах Хабаровского края, оставив без электричества 12 поселений, сообщает ГУ МЧС России по краю.

"Без электроэнергии остаются поселения в трех районах края: в Ульчском - два, в Николаевском - восемь, в Ванинском - четыре. Всего около 1,3 тыс. жилых домов, большинство из них частные", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, несмотря на сильный снег и порывы ветра до 30 м/с, энергетики восстанавливают подачу электричества в поселки. В работах задействованы более 30 человек, 16 единиц техники.

"При этом нарушений в теплоснабжении населенных пунктов нет, котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды для автобусов закрыты две автодороги: Хабаровск - Лидога - Ванино, а также Селихино - Николаевск-на-Амуре. На дорогах выставлены три поста ГИБДД.

Спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы населенных пунктов, туристам - не выходить на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы, места с горными реками.

Как сообщалось ранее, непогода продержится в Хабаровском крае до 28 декабря. Циклон затронет Советско-Гаванский, Ванинский, Комсомольский, Николаевский, Ульчский районы.

Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ. Аэропорты региона работают по погодным условиям.