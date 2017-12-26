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26.12.17 17:13

Присяжные заседатели появятся в Крыму и Севастополе 1 января

© РИА Новости. Игорь Зарембо
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Институт присяжных заседателей официально заработает с нового года на территории Республики Крыма и города Севастополь.

"С 1 января 2018 года на территории Республики Крым официально вводится в действие институт присяжных заседателей. По ходатайству подсудимого, присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции", - сообщает управление судебного департамента Крыма.

В пресс-релизе отмечается, что к введению в действие нового правового института представители судебной системы полуострова подготовились заранее. В частности, были проведены обучающие семинары для федеральных судей, разработаны методические рекомендации, образцы вопросных листов.

Всего к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей планируется привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов районных, городских судов Республики Крым и Крымского гарнизонного военного суда.

Также в настоящее время продолжаются работы по ремонту и оборудованию залов судебных заседаний.

"На сегодняшний день полностью оборудованы и готовы к отправлению правосудия с участием присяжных заседателей Верховный суд Республики Крым, Крымский гарнизонный военный суд, Феодосийский, Алуштинский, Судакский и Керченский городские суды, Белогорский, Ленинский и Сакский районные суды, Железнодорожный и Киевский районные суды Симферополя", - уточняется в сообщении.

К нововведению подготовились также и в Севастополе. Так, согласно сайту Севастопольского городского суда, для работников суда проводились лекции, семинары, "круглые столы" и учебные процессы с участием присяжных заседателей.

Кроме того, с 1 июня 2018 года заседатели начнут работать в районных, городских и гарнизонных военных судах.

Как сообщалось, закон о применении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях Крыма и Севастополя принят Госдумой в апреле 2014 года. Согласно ему институт присяжных заседателей вводится на территории Крыма и Севастополя с 1 января 2018 года.

В июне 2016 года Госдума приняла президентский пакет законов, согласно которому институт присяжных заседателей будет введении также на уровне районного суда и гарнизонного военного суда. Этот законопроект вступает в силу на территории всей России с 1 июня 2018 года.



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