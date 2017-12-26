Ситуационный центр для мониторинга и управления регионом в чрезвычайных ситуациях открылся в Коми

26.12.17 17:19

© РИА Новости. Владимир Песня

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Ситуационный центр главы Коми для управления регионом в чрезвычайных ситуациях и мониторинга социально-экономической и политической обстановки в районах, открылся в Сыктывкаре во вторник.

Как сообщает пресс-служба главы республики Сергея Гапликова, центр базируется на цокольном этаже здания Госсовета Коми.

"Помещение отремонтировано и оборудовано всем необходимым для бесперебойной работы, в том числе - защищенными средствами связи", - говорится в сообщении.

По информации руководителя администрации главы республики Михаила Порядина, ситуационный центр призван обеспечивать стратегическое планирование, контроль, мониторинг, анализ и прогнозирование развития общественно-политических и социально-экономических ситуаций.

Также в полномочиях центра - противодействие терроризму, обеспечение государственной и общественной безопасности, в том числе при возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций и их ликвидации.

Задача по открытию ситуационных центров была поставлена перед регионами президентом Владимиром Путиным. Республика Коми вошла в число субъектов РФ, выполнивших поручение до конца года.