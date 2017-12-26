Инициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом на пост президента РФ

26.12.17 17:38

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на собрании инициативной группы избирателей в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ.

"Решение принято единогласно", - объявила результат голосования председатель группы, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Голосование по данному вопросу прошло стоя.

Перед началом голосования перед собравшимися выступили Герой России, капитан атомного крейсера Сергей Новохатский, главный врач поликлиники N1, Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, олимпийская чемпионка, фехтовальщика Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев.

В оргкомитет инициативной группы, который встречался 19 декабря по инициативе режиссера Станислава Говорухина, вошли, кроме ранее называвшихся главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова и вице-спикера Госдумы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава РСПП Александр Шохин, певец Иосиф Кобзон, спортсмен Александр Карелин и другие - всего около 30 человек.

Глава государства идёт на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Центризбирком 18 декабря утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта будущего года.