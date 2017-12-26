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26.12.17 17:56
Правительство одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма
По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.
"Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу", - сказал С.Донской.
Все лицензии на шельфе Крыма, которые были выданы правительством Украины и которые не были продлены, признаются недействительными, добавил он.
"С учетом изложенного ряд участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях, находятся в нераспределенном фонде. В целях лицензирования указанных объектов законопроектом предлагается установить, что предоставление права пользования такими участками недр осуществляется по решению правительства, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр",- сказал министр.
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